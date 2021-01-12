МТС и администрация Самары вместе «оцифруют» культуру, образование и историю

Компания МТС и Администрация городского округа Самара подписали соглашение о социально-культурном сотрудничестве, направленное на повышение уровня цифровизации культурных, образовательных и социальных проектов. Первым шагом в рамках подписанного соглашения станет расширение интерактивного гида «Виртуальная прогулка по Самаре» в январе 2021 года.

Благодаря достигнутым договоренностям, зафиксированным в соглашении, МТС при поддержке Администрации Самары планирует в текущем году реализовать несколько образовательных и социокультурных проектов на базе цифровых сервисов. Самарцев ждут онлайн-уроки по цифровому просвещению и экологической грамотности в самарских школах, региональный этап всероссийского благотворительного проекта «Поколение М», интерактивная выставка, приуроченная к 170-летию Самарской губернии, установка новых информационных пюпитров «Виртуальной прогулки» рядом с культурными объектами. Запланированные в рамках соглашения мероприятия направлены на популяризацию культуры и истории Самары, поддержку детского и юношеского творчества, повышение доступности образовательного и научно-популярного онлайн-контента, развитие туристического потенциала города.

По итогам подписания уже в середине января МТС оснастит информационными пюпитрами с QR-кодами еще пять самарских достопримечательностей: особняк Аржановых, здание бывшего окружного суда, гостиницу «Бристоль-Жигули», Кухмистерскую фон Вакано и сквер Чехова.

«Самара входит в десятку российских городов с самым высоким уровнем цифровизации, мы ведем большую работу по внедрению элементов «умного» городского хозяйства, транспорта, ЖКХ. Компания МТС уже зарекомендовала себя как надежный партнер, готовый предложить и передовые технологические решения, и социальные проекты, повышающие качество жизни горожан. Мы очень рады сотрудничать с МТС и планируем в наступившем году сохранить высокие темпы внедрения цифровых сервисов и услуг, в том числе и в социокультурной сфере», — отметила глава городского округа Самара Елена Лапушкина.

«Самара является для МТС стратегически важной территорией. За последние несколько лет мы покрыли город бесшовным «ковром» высокоскоростного интернета и запустили несколько пилотных проектов в сфере «умного» ЖКХ, медицины, туризма, которые вызвали большой интерес и продвинули наш регион на всероссийском уровне. Социокультурные проекты являются для нас отдельным и очень важным направлением деятельности, самарцы наверняка знают и нашу «Виртуальную прогулку», и исторические цифровые выставки под открытым небом, и большие мероприятия «Поколения М», которые мы проводили в Самаре несколько лет подряд. Я уверен, что подписание соглашения о сотрудничестве позволит нам реализовать еще немало полезных и значимых проектов для города и горожан», — рассказал директор МТС в Самарской области Александр Меламед.