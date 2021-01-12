Объем вывезенного в челябинском кластере за праздники мусора вырос на 1200 тонн

За все дни новогодних праздников – с 1 по 10 января – с территории челябинского кластера твердых коммунальных отходов вывезли 10,4 тыс. т мусора, что на 1,2 тыс. т превышает показатель аналогичного периода 2020 года, сообщают в компании «Центр коммунального сервиса».

«Эти цифры подтверждают повсеместный рост потребления, и жители Челябинской области в этом вопросе не исключение. Свой вклад внесла и пандемия»,- говорится в сообщении регионального оператора.

В компании отмечают, что объем мусора в новогодние праздники вырос, в частности, за счет пустых коробок, бутылок и упаковки от подарков, выбрасываемых накануне Нового года ненужных вещей. Кроме того, после 7 января на контейнерные площадки начинают выносить новогодние елки.