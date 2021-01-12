Желтый уровень опасности объявлен в Самарской области из-за морозов

Столбик термометра в Самарской области в ночь на среду опустится до -30, -33С. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС со ссылкой на Приволжское УГМС.

В связи с этим в Самарской области объявлен желтый уровень опасности. Эксперты рекомендуют жителям региона сократить время пребывания вне зданий, контролировать собственное состояние и не допускать переохлаждения.

При переохлаждении и обморожении человеку следует оказать первую помощь. ГУ МЧС рекомендует оперативно перенести пострадавшего в теплое помещение и снять с него промерзшую или промокшую одежду и обувь.

Георгий Портнов