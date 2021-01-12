Дебиторскую задолженность ООО «Афипский ЭнергоПарк» продают за 169,1 млн рублей

Конкурсный управляющий ООО «Афипский ЭнергоПарк» Михаил Колесников выставил на торги дебиторскую задолженность банкрота. На аукцион выставлен один лот общей стоимостью 169,1 млн руб. Информация об этом появилась в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. В лот входит право требования с Виктора Шияна в пользу ООО «Афипский ЭнергоПарк».

Как писал "Ъ-Кубань", в марте 2020 года суд привлек к субсидиарной ответственности бывшего руководителя ООО «Афипский ЭнергоПарк» Виктора Шияна по долгам компании. С заявлением о признании ООО «Афипский ЭнергоПарк» банкротом в краевой арбитраж обратилось ПАО Банк ФК «Открытие» в мае 2016 года. В сентябре того же года в отношении должника было введено конкурсное производство. Сумма требования банка составляла 74 млн руб. по договору об ипотеке.

Наталья Решетняк