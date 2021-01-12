Ставрополье в 2020 году затратило 1,3 млрд рублей на медоборудование для борьбы с COVID-19

В 2020 году затраты Ставропольского края на покупку медоборудования и медтехники, необходимой для борьбы с коронавирусом, составили более 1,3 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба краевого минздрава.

По данным министерства, было приобретено более 3,7 тыс. единиц медицинского оборудования, а именно компьютерные томографы, лабораторное оборудование для проведения этиологической диагностики COVID-19 методами амплификации нуклеиновых кислот, а также реанимационное оборудование, газификаторы, концентраторы, кислородные магистрали и холодильное оборудование для хранения вакцины. Кроме того, за счет средств федерального бюджета были куплены 17 машин скорой помощи и 23 легковых автомобиля для сельских больниц.

Наталья Шинкарева