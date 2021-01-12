В Екатеринбурге сошел с рельсов вагон пассажирского электропоезда

На железнодорожном вокзале Екатеринбурга после высадки пассажиров произошел сход колесной пары последнего вагона электропоезда сообщением Кузино-Екатеринбург-Пассажирский, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. Причина схода устанавливается. Отмечается, что железнодорожный путь не поврежден, пострадавших и задержки поездов нет.

В данный момент свердловской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.