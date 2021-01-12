На пригородных маршрутах СвЖД запустили рельсовые автобусы «Орлан»

Рельсовые автобусы РА-3 «Орлан» запустили на пригородных маршрутах Свердловской железной дороги (СвЖД), сообщила пресс-служба компании. Перевозчиком выступила Свердловская пригородная компания (СПК, совместное предприятие СвЖД и правительства Свердловской области). Как сообщила пресс-служба СвЖД, автобусы будут ежедневно курсировать по маршруту Шарташ — Егоршино — Алапаевск. Со станции Шарташ РА-3 будут отправляться в 7:22, из Алапаевска — в 16:24.

С 15 января «Орланы» будут раз в неделю заменять поезда с вагонами на локомотивной тяге по маршруту Екатеринбург — Верхний Уфалей. Из Екатеринбурга рейс будет отправляться в 10:05, из Верхнего Уфалея — в 14:25.

«Орлан» — отечественный дизель-поезд малой составности, используемый на неэлектрифицированных участках железных дорог. В движение состав приводит экономичная и тихая дизель-гидравлическая силовая установка. Каждый вагон оборудован климатической установкой с системой очистки и обеззараживания воздуха. Рельсовый автобус адаптирован для нужд маломобильных пассажиров.

В 2020 году на СвЖД поступили четыре рельсовых автобуса модели РА-3. В парке СвЖД имеется несколько рельсовых автобусов моделей РА-1 и РА-2. Они используются на пригородных маршрутах с небольшим пассажиропотоком.

Михаил Мананников