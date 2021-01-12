ООО «Геленджикглавстрой» признано банкротом

Арбитражный суд Краснодарского края признал банкротом ООО «Геленджикглавстрой». Конкурсное производство открыто сроком на шесть месяцев. Конкурсным управляющим утвержден Андрей Сачков. Информация об этом появилась 12 января на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Как писал "Ъ-Кубань", заявление о признании ООО «Геленджикглавстрой» поступило от частного лица в сентябре 2019 года. В начале 2020 года была введена процедура наблюдения. Компании предъявлена задолженность в размере 325 тыс. руб.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Геленджикглавстрой» было зарегистрировано в 2008 году в Краснодаре. Уставный капитал общества – 10 тыс. руб. 100% доли в уставном капитале принадлежат Игорю Зоря, владельцу двух десятков ликвидированных или находящихся в стадии банкротства компаний (ООО «Краснодар-Бизнес», ООО «Кубаньинвесткурорт», ООО УК «Екатеринодар» и др.). Основным видом деятельности общества является капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний. Выручка общества в 2015 году составила 1,8 млн руб. Убыток за 2018 год составляет 172 тыс. руб. Кредиторская задолженность – 1,9 млн руб.

Наталья Решетняк