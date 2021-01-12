В 2020 году погрузка на СКЖД снизилась на 13%

За период с января по декабрь 2020 года погрузка на СКЖД составила 60,2 млн т, что на 13% меньше, чем в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД. Отмечается, что в декабре прошлого года погрузка уменьшилась на 8% по сравнению с 2019 годом, составив 5 млн т.

В 2020 году наибольшую долю составили грузы, связанные со строительством — 17,9 млн т (+23%). Погрузка нефти и нефтепродуктов составила 15,2 млн т (-24,3%), каменного угля — 8,3 млн т (-17,3%), цемента — 3,5 млн т (-11,6%), зерна — 3,2 млн т (-21,1%), химических и минеральных удобрений — 2,6 млн т (-3,1%). Кроме того, погрузка промышленного сырья и формовочных материалов увеличилась на 2,2%, достигнув 1,7 млн т. Как говорится в сообщении, грузооборот на СКЖД за 12 месяцев прошлого года составил 87 млрд тарифных тонно-км (+0,4%), а с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии — 114,4 млрд тонно-км.

Наталья Шинкарева