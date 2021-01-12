Суд отложил рассмотрение ходатайства экс-начальника краевого ГУФСИН о смягчении наказания

Багратионовский суд Калининградской области сегодня не смог вынести решение по ходатайству бывшего начальника ГУФСИН по Пермскому краю Александра Соколова, просившего смягчить ему наказание. Рассмотрение ходатайства будет продолжено 8 февраля.

Это уже вторая попытка господина Соколова выйти из калининградской колонии общего режима №8, в которой он отбывает наказание за мошенничество и взятки. 22 сентября 2020 года Багратионовский суд Калининграда удовлетворил его ходатайство о замене лишения свободы на более мягкий вид наказания — принудительные работы. Однако выйти из колонии бывший генерал не успел: против его освобождения выступила прокуратура, подавшая протест на решение суда первой инстанции. 3 декабря Калининградский областной суд отменил решение районного суда и отправил ходатайство на новое рассмотрение в тот же суд с иным составом суда.

Александр Соколов возглавлял ГУФСИН по Пермскому краю с 2003 по 2014 год, дослужившись до звания генерал-лейтенанта. В июле 2015 года его арестовали по обвинению в мошенничестве. Спустя год Дорогомиловский суд Москвы признал Александра Соколова виновным в мошенничестве и приговорил к пяти годам лишения свободы. В апреле 2018 года Ленинский суд Перми рассмотрел новое уголовное дело, по которому проходил бывший начальник ГУФСИН, признав его виновным в получении взяток. В общей сложности господин Соколов получил 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима, со штрафом в размере 3,3 млн руб. и лишением специального звания генерал-лейтенанта внутренней службы. Наказание экс-глава ГУФСИН отбывает в Калининградской области.