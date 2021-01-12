Правительство Новосибирской области попросит финансирования достройки проблемных объектов

Власти Новосибирской области обратятся в публично-правовую компанию (ППК) «Фонд» с ходатайством о принятии решения о выделении средств на достройку четырех домов, сообщает пресс-служба правительства региона ссылаясь на заместителя министра строительства области Алексея Колмакова.

Как уточняется, среди проблемных объектов — два дома (№ 1 и № 5) «Новомарусино» (застройщик — ООО «Доступное жилье Новосибирск»), многоквартирный дом №2 по улице Дуси Ковальчук (ООО «Партнер-инвест»), дом №12 по улице Печатников (ЖСК «Дом на Печатников»). По словам господина Колмакова, ввести в эксплуатацию объекты возможно в 2022 году, тогда заселиться в дома могут более 1,3 тыс. жителей.

«Субсидия ППК "Фонд" предоставляется на условиях софинансирования — из областного бюджета на эти цели в 2020 году уже направлено 289 млн руб. В 2021 году заложено 200 млн руб., в 2022 году — также 200 млн руб. Это позволит ежегодно привлекать по 1 млрд руб. федеральных средств»,— сказал заместитель министра строительства.

В декабре 2020 года обманутые дольщики ЖК «Новомарусино» объявили голодовку, которая длилась 17 дней. Они требовали от региональных властей конкретных решений по недостроенным объектам. В жилом комплексе планировалось построить около 100 домов на площади 65 га. Часть домов должны были ввести в эксплуатацию в 2015 году. Правительство области и региональный минстрой сообщали, что будут достраивать объекты с использованием механизма ППК «Фонд».

Екатерина Лукашевич