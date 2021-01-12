12 января, вторник
Войти в профиль
Новости

Коротко

Новости

все новости

Wikipedia назвала 100 самых популярных русскоязычных статей 2020 года

Wikipedia представила список статей русскоязычного раздела, которые чаще всего посещали пользователи в 2020 году. В первую десятку попали три статьи на тему коронавируса.

Топ-10 самых читаемых статей:

  1. Пандемия COVID-19 (38 945 просмотров в день).
  2. Коронавирусы (20 833).
  3. YouTube (15 866).
  4. Путин, Владимир Владимирович (12 716).
  5. Россия (12 273).
  6. COVID-19 (10 211).
  7. Список умерших в 2020 году (10 068).
  8. «ВКонтакте» (9652).
  9. Испанский грипп (9565).
  10. Москва (9333).

Популярные статьи, появившиеся в 2020 году:

  • Пандемия COVID-19 (38 945 просмотров в день, первое место в общем списке).
  • COVID-19 (10 211, шестое место).
  • Список умерших в 2020 году (10 068, седьмое место).
  • Распространение COVID-19 в России (5802, 33-е место).
  • SARS-CoV-2 (5702, 35-е место).
  • Поправки к Конституции России (5044, 47-е место).
  • Вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе (4305, 58-е место).
Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя