Wikipedia назвала 100 самых популярных русскоязычных статей 2020 года

Wikipedia представила список статей русскоязычного раздела, которые чаще всего посещали пользователи в 2020 году. В первую десятку попали три статьи на тему коронавируса.

Топ-10 самых читаемых статей:

Пандемия COVID-19 (38 945 просмотров в день). Коронавирусы (20 833). YouTube (15 866). Путин, Владимир Владимирович (12 716). Россия (12 273). COVID-19 (10 211). Список умерших в 2020 году (10 068). «ВКонтакте» (9652). Испанский грипп (9565). Москва (9333).

Популярные статьи, появившиеся в 2020 году: