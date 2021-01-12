Wikipedia назвала 100 самых популярных русскоязычных статей 2020 года

Wikipedia представила список статей русскоязычного раздела, которые чаще всего посещали пользователи в 2020 году. В первую десятку попали три статьи на тему коронавируса.
Топ-10 самых читаемых статей:
- Пандемия COVID-19 (38 945 просмотров в день).
- Коронавирусы (20 833).
- YouTube (15 866).
- Путин, Владимир Владимирович (12 716).
- Россия (12 273).
- COVID-19 (10 211).
- Список умерших в 2020 году (10 068).
- «ВКонтакте» (9652).
- Испанский грипп (9565).
- Москва (9333).
Популярные статьи, появившиеся в 2020 году:
- Пандемия COVID-19 (38 945 просмотров в день, первое место в общем списке).
- COVID-19 (10 211, шестое место).
- Список умерших в 2020 году (10 068, седьмое место).
- Распространение COVID-19 в России (5802, 33-е место).
- SARS-CoV-2 (5702, 35-е место).
- Поправки к Конституции России (5044, 47-е место).
- Вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе (4305, 58-е место).
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