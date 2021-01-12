В УК назвали удовлетворительным состояние дома в Екатеринбурге, в котором при пожаре погибли 8 жильцов

Управляющая компания «Радомир-Инвест» заявила, что девятиэтажный дом на Рассветной,7 в Екатеринбурге, во время пожара в котором погибли восемь человек, находился в удовлетворительном состоянии, пишет ТАСС.

«Дом находится в нормальном, удовлетворительном состоянии. Проблем по нему не было», — сообщили агентству в пресс-службе компании.

Напомним, пожар в многоэтажном доме произошел в ночь на 12 января. Площадь пожара составила 30 кв. м., в 03:50 пожар был локализован, 04:06 пожар был ликвидирован. Из подъезда дома были эвакуированы 90 человек, в том числе девять детей. Следственный комитет России по Свердловской области возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем жильцами одной из квартир. В квартире, в которой начался пожар были обнаружены горелки, а также множество окурков. Telegram-канал Baza со ссылкой на источник сообщил, что данная квартира из-за долгов была отключена от электричества, из-за чего ее жильцы были вынуждены пользоваться свечами.