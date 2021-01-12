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Прямые рейсы из Нижнего Новгорода в Волгоград открыли 12 января

Авиакомпания «Азимут» с 12 января запустила прямые рейсы в Волгоград из нижегородского аэропорта Стригино (входит в холдинг «Аэропорты регионов»). Перелеты будут выполняться дважды в неделю самолетами Sukhoi Superjet 100, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

В первую неделю рейсы запланированы по вторникам и субботам (вылет в 13:00), с 21 января – по четвергам и воскресеньям, вылет в 12:30. Время в пути составит час и 40 минут.

По данным перевозчика, стоимость билета в Волгоград на ближайший рейс 16 января составляет от 888 руб. до 5,1 тыс. руб.

Анастасия Еремина


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