Челябинская область до конца февраля получит более 150 тыс. доз вакцины от COVID-19

В Челябинскую область до конца февраля должна поступить 151 тыс. единиц вакцины от коронавирусной инфекции. Договоренность об этом достигнута между правительством региона и Минздравом России, сообщают в пресс-службе губернатора.

Сейчас идет подготовка к масштабной прививочной кампании. Продолжается вакцинация групп риска, включая граждан старше 65 лет. В ближайшее время прививать начнут сотрудников крупных предприятий и образовательных организаций. Часть доз поступит в медучреждения области для вакцинации желающих по месту жительства.