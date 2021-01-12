Прокуратура назвала причины обмеления рек в степной зоне Кубани

Прокуратура Краснодарского края провела проверку по факту обмеления степных рек Кубани. Речь идет о реке Бейсуг, Правый Бейсужек, Левый Бейсужек, а также лимане Лебяжий. Поводом для проверки стало обращение депутата Госдумы РФ Андрея Лугового.

Сегодня, 12 января, депутат сообщил в своем Instagram, что получил ответ прокурора Краснодарского края Сергея Табельского. «Факты нарушения законодательства подтвердились. Работы на водном объекте (река Бейсуг- прим. ред.) проводились без необходимых согласований, они и привели к перекрытию русла», - написал господин Луговой.

В ответе прокурора указано, что виновные лица привлечены к административной ответственности. Вместе с тем в надзорном ведомстве назвали засуху основной причиной снижения уровня воды в водоемах региона.

«Бейсуг – степная зона, осадки здесь в дефиците. Необходимы комплексные мероприятия по восстановлению экологической системы междуречья Кубани и Дона», - заключил депутат.

Как ранее писал "Ъ-Кубань", 12 августа губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что уровень Краснодарского водохранилища может опуститься до критической отметки.

Наталья Решетняк