Власти ЯНАО создали проектный офис для контроля за реализаций нацпроектов

Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) создало проектный офис для координации и контроля реализации национальных, федеральных и региональных проектов. Как сообщили в пресс-службе губернатора, офис будет курировать вопросы развития государственно-частного партнерства, а также контролировать реализацию окружных проектов в сфере туризма, образования, здравоохранения, развития торговли и других отраслях.

«По вопросам реализации нацпроектов новая структура будет взаимодействовать с проектным офисом правительства РФ, Минэкономиразвития РФ и аналитическим центром при федеральном правительстве. Проектный офис будет оказывать методическое сопровождение, готовить нормативные акты по проектной деятельности, контролировать сроки и качество исполнения поручений»,— пояснили в пресс-службе главы Ямала.

Руководителем офиса назначен бывший директор окружного департамента госзаказа Олег Клочков. «Главная задача проектного офиса — объединить усилия всех участников для более качественной реализации поставленных целей. В офис могут обращаться муниципальные команды по всем вопросам»,— добавил господин Клочков.

Отметим, тенденция по формированию отдельных структур и должностей для контроля за реализацией нацпроектов наблюдается и в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра). При формировании нового состава регионального правительства губернатор Наталья Комарова отметила, что из членов кабмина будет сформирован пул кураторов отдельных проектов.