«Гадалка» похитила у жительницы Воткинска 145 тысяч рублей

24-летняя жительница Воткинска лишилась 145 тыс. руб., воспользовавшись услугами «гадалки». Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба), сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

По словам потерпевшей, она намеревалась развести с мужем, но была уверена, что этот процесс затягивается из-за наложенной на нее порчи. Затем она нашла в социальной сети объявление о предоставлении услуг гадалки. С ее помощью она хотела ускорить бракоразводный процесс. В течение нескольких дней «гадалка» проводила различные обряды в онлайн режиме, каждый из которых женщина оплачивала по отдельности, переведя в целом более 145 тыс. руб. Ей обещали результат в кратчайшие сроки, но этого не произошло. В результате жительница Воткинска обратилась в полицию.