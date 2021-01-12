Очистку водобаков провели в Мысках в Кузбассе после сообщений о червях в воде

В Мысках «Водоканал» провел дополнительную очистку водобаков и хлорирование системы водоснабжения в ночь на 12 января, сообщает пресс-служба администрации города.

Как отмечает пресс-служба, 11 января местные жители сообщили о наличии в водопроводной воде червей. Была создана комиссия в состав которой вошли глава города, представители администрации города, депутатского корпуса, Роспотребнадзора, «Водоканала».

Прокуратура инициировала проверку «исполнения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Екатерина Лукашевич