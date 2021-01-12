Впервые в России! 16 января в WOW ARENA состоится турнир по смешанным единоборствам BRAVE CF 46 Россия станет 21-й страной по счету, где BRAVE Combat Federation организует свой турнир за последние 4 года

Мероприятие состоится на территории игорной зоны “Красная Поляна” в спортивно-развлекательном комплексе WOW ARENA 16 января в 16:00. Организация турнира по MMA стала возможна благодаря поддержке Krepost Selection.

Вечер боев возглавит чемпион мира в суперлегком весе Эльдар Эльдаров. Он сразится с бразильским нокаутером Леонардо Мафрой. В со-главном событии вечера Али Багаутинов дебютирует в промоушене против Олега Личковахи. Также, на турнире запланировано возвращение Константина Ерохина, который сразится с Жыргалбеком Чомоновым, чемпионом WEF из Кыргызстана. Другой киргизский проспект Абдисалам Кубанычбек, который имеет в активе 2 победы в BRAVE CF, сразится с Джахонгиром Саиджамоловым.

Роман Богатов также проведет свой долгожданный дебют в BRAVE CF, переходя в новую для себя полулегкую категорию, где встретится лицом к лицу с Нуржаном Акишевым. Муртаза Талха, двукратный чемпион мира IMMAF, продолжит свой путь к профессиональной славе после ошеломительной дебютной победы на BRAVE CF 45. Проспект из клуба KHK MMA сразится с Дмитрием Кривулецом в промежуточном весе до 90 кг. Всего в этот вечер будут драться 16 российских бойцов, в 12 из 13 поединков.

С 2016 года BRAVE Combat Federation, основанная Его Высочеством шейхом Халедом бен Хамадом Аль Халифой, побывала в 20 разных странах в нескольких регионах, чего не удалось добиться ни одному другому промоушену за первые четыре года своей деятельности. На сегодняшний день организация играет важную роль в развитии талантов ММА во всем мире, в том числе и в России.

Купить билеты на турнир можно на официальном сайте игорной зоны «Красная Поляна».

Организаторами шоу будет проведен полный комплекс организационных, профилактических, санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). Соблюдены меры предосторожности, дезинфекционного и масочного режима, а также социального дистанцирования при посещении культурно-массовых мероприятий.