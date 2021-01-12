Владельцы незаконных рекламных вывесок в Петербурге оштрафованы за год на 116 млн рублей

По итогам прошлого года комитет по печати и взаимодействию со СМИ Петербурга выдал в общей сложности свыше 13 тыс. разрешений на установку объектов для размещения информации и более 300 — на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. При этом количество отказов на их размещение составило около 8 тыс., сообщили в пресс-службе Смольного.

В рамках обращений, в том числе через портал «Наш Санкт Петербург» в 2020 году было вынесено 19 тыс. предписаний о демонтаже незаконно установленных рекламных конструкций и объектов для размещения информации, а также демонтировано около 23 тыс. таких конструкций — с учетом предписаний, вынесенных ранее.

По выявленным фактам незаконного размещения и эксплуатации объектов для размещения информации составлено 6,3 тыс. административных протоколов и вынесено 6,7 тыс. постановлений. Владельцы объектов привлечены к административной ответственности на общую сумму более 116,2 млн рублей. Сумма взысканных, в том числе судебными приставами штрафов, составила более 97 млн руб.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что Заксобрание Петербурга запретило демонтировать исторические вывески, установленные до 10 октября 1996 года.