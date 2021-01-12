Скончался директор Ямальского многопрофильного колледжа

Директор Ямальского многопрофильного колледжа, почетный работник среднего профессионального образования Игорь Трисорука скончался на 59-м году жизни после продолжительной болезни, сообщили в пресс-службе департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

Игорь Трисорука возглавлял колледж с 2006 года. «Он стоял у истоков его строительства, занимался формированием педагогического коллектива, создал условия для плодотворной работы и развития сотрудников колледжа и обучения студентов», — отметили в пресс-службе.

В окружном департаменте образования подчеркнули, что при его участии в системе профессионального образования автономного округа произошли значительные изменения.