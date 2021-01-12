Бывшего вице-губернатора Оренбургской области обвиняют в мошенничестве

Бывшего вице-губернатора Оренбургской области, заместителя председателя правительства региона по внутренней политике Веру Баширову обвиняют в мошенничестве. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, чиновница незаконно приобрела право на принадлежащее Оренбургской области государственное имущество – трехкомнатную квартиру в Оренбурге, стоимость которой оценивается в размере 6 млн руб. Вера Баширова не являлась нуждающейся в жилье.

Расследование уголовного дела завершено, оно направлено прокурору Оренбургской области для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

Андрей Сазонов