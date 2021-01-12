74% петербуржцев планируют сменить работу

В текущем году 74% петербуржцев планируют сменить место работы. Еще 7% ожидают повышения в должности. Об этом сообщают аналитики hh.ru.

Только 6% опрошенных жителей Петербурга не ожидают никаких изменений.

Больше всего тех, кто рассчитывает сменить работу до весны — в сфере спорта и салонов красоты (84%), в сфере консультирования (80%), а также ресторанно-гостиничного бизнеса (78%).

Среди опрошенных о смене места занятости 98% составляют представители автобизнеса. На втором месте (80%) — юристы. На третьем — петербуржцы, занятые в общепите или в сфере гостеприимства.

68% работающих респондентов ожидают повышения зарплат, при этом каждый пятый уверен, что зарплату повышать не будут.