В Таганроге директора строительной фирмы подозревают в попытке мошенничества на 4 млн рублей

В отношении директора фирмы в Таганроге возбуждено уголовное дело. Правоохранители подозревают его в возможном совершении мошенничества (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

По данным ведомства, руководитель строительной компании заключил фиктивный договор с бригадой коммерческой организации на выполнение строительных работ в одном из строящихся магазинов. При этом ремонт выполняла третья сторона, участие которой не было указано в договоре. Позже подозреваемый подал в налоговую инспекцию заявление на возмещение НДС с недостоверными сведениями, пытаясь получить прибыль организации на сумму около 4 млн руб. Однако подозреваемый не довел до конца свой преступный умысел. Суд назначил ему меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Наталья Шинкарева