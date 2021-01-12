Минздрав Башкирии сообщил о двух новых случаях смерти от COVID-19

Региональное министерство здравоохранения сообщило о двух новых случаях смерти от новой коронавирусной инфекции. Количество умерших от COVID-19 с начала пандемии в Башкирии составляет 159 человек.

За прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 167 пациентов, общее число заболевших выросло до 21 068 человек. В стационарах находятся 614 пациентов, 58 из них в тяжелом состоянии, 12 — на аппаратах ИВЛ.

Внебольничную пневмонию выявили у 245 человек, общее количество заболевших пневмонией с начала пандемии ведомство не предоставляет.

Анна Соколова