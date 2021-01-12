Алексей Житлов возглавил тамбовское управление ФНС

Временно исполняющим обязанности руководителя управления Федеральной налоговой службы по Тамбовской области назначен заместитель начальника регионального управления ФНС Алексей Житлов. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в региональной администрации со ссылкой на приказ министра финансов Антона Силуанова. Александр Мжельский, ранее исполнявший обязанности руководителя регионального налогового управления, продолжит работу в качестве заместителя руководителя УФНС по Тамбовщине.

Алексей Житлов окончил Кубанскую государственную академию физической культуры и Кубанский государственный аграрный университет. До назначения в Тамбовскую область был заместителем начальника Межрегиональной инспекции ФНС по ценообразованию для целей налогообложения.

Ирина Лобанова