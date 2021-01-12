В Татарстане не планируют вводить ограничения во время крещенских купаний

Управление Роспотребнадзора по Татарстану не будет вводить ограничений во время крещенских купаний. Об этом на брифинге в Кабмине республике заявила глава ведомства Марина Патяшина.

«Никаких ограничений не планируется. И вы знаете, что на улице у нас на сегодня нет необходимости носить маски, это требование ушло. Поэтому по крещениям мы даем рекомендации о том, что если есть какие-то пункты раздевалки, пункты приема пищи, то в этих помещениях соблюдать социальную дистанцию, одевать защиту органов дыхания, маски одевать, использовать кожные антисептики. По остальным мероприятиям, которые проводятся на улице, никаких ограничений нет», — отметила госпожа Патяшина.

"Ъ-Казань"