Прокуратура подала в суд на министерство ЖКХ из-за раздельного сбора отходов в Самарской области

Бездействие чиновников в вопросе раздельного сбора отходов стало предметом разбирательства между прокуратурой и министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области. Соответствующий иск к минЖКХ направило надзорное ведомство региона в Ленинский районный суд. Сейчас это заявление находится на этапе рассмотрения. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Иску надзорного ведомства к профильному министерству предшествовали проверки, которые показали, что в регионе до сих пор не проводится раздельный сбор отходов. В мае минувшего года прокуратура направила в минЖКХ представление об устранении нарушений. В августе того же года это же представление было направлено вице-губернатору – председателю правительства Самарской области.

Георгий Портнов