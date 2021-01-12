В Ярославле подрядчик начал зимний ямочный ремонт дорог

В Ярославле с 1 января подрядная организация приступила к проведению ямочного ремонта на улично-дорожной сети города, сообщили в пресс-службе городской мэрии. По информации пресс-службы, на выполнение этих работ городским агентством по муниципальному заказу ЖКХ заключен контракт с подрядной организацией ООО «Яравтодор».

«Ремонт ведется литой асфальтобетонной смесью на наиболее проблемных участках. Агентство по муниципальному заказу ЖКХ совместно с подрядной организацией еженедельно готовят планы работ. В первую очередь будут закрываться проблематичные улицы с интенсивным дорожным трафиком»,— говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что по нормативам в зимнее время возможно проведение асфальтирования при температуре воздуха не ниже минус10 градусов. При этом температура самой литой асфальтобетонной смеси должна быть не ниже 240 градусов. Укладка асфальта должна выполняться в безветренную погоду на сухую и чистую поверхность.

Антон Антонов