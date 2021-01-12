Генподрядчика строительства мечети Ар-рахим в Уфе хотят признать банкротом

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 40 подала в арбитражный суд Башкирии заявление о признании банкротом генподрядчика строительства соборной мечети «Ар-рахим» в Уфе ООО «Алтын Курай». Сумма задолженности компании составляет 1,9 млн руб. Иск зарегистрирован арбитражный судом 28 декабря 2020 года и оставлен без движения до 29 января.

Учредителями «Алтын Курай» являются управляющий делами Духовного управления мусульман республики Ильдар Ишеев и бывший председатель Духовного управления мусульман Башкирии Нурмухамет Нигматуллин (умер в 2019 году).

Влада Шипилова