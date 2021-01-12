Москва стала лидером по продажам электронного ОСАГО в 2020 году

В 2020 году продажи электронного ОСАГО составили почти половину от всех проданных полисов, сообщает Российский союз автостраховщиков.

«Год, ознаменовавшийся пандемией и ограничениями на свободное перемещение людей, показал, что е-ОСАГО — удобный и востребованный автовладельцами продукт. При большом количестве продаваемых полисов е-ОСАГО число жалоб на проблемы с их покупкой минимально, — заявил президент РСА Игорь Юргенс. — Сейчас мы выходим на следующий уровень — в следующем году планируется переход на онлайн урегулирование убытков. Мы видим, что запрос на различные онлайн-сервисы растёт: например, благодаря приложению 'ДТП. Европротокол', в начале 2020 года у нас была 1 тыс. электронных фотофиксаций ДТП в месяц, а в конце 2020 года — уже 3,5 тыс».

Топ-15 регионов по продажам полисов е-ОСАГО:

Москва — 1,6 млн полисов е-ОСАГО (9,1% от всех продаж е-ОСАГО в России); Московская область — 950 тыс. (5,3%); Свердловская область — 721 тыс. (4,1%); Санкт-Петербург — 520 тыс. (2,9%); Самарская область — 510 тыс. (2,9%); Новосибирская область — 486 тыс. (2,7%); Краснодарский край — 481 тыс. (2,7%); Воронежская область — 466 тыс. (2,6%); Красноярский край — 421 тыс. (2,4%); Кемеровская область — 414 тыс. (2,3%); Приморский край — 412 тыс. (2,3%); Республика Татарстан — 346 тыс. (1,9%); Дагестан — 338 тыс. (1,9%); Иркутская область — 329 тыс. (1,9%); Белгородская область — 326 тыс. (1,8%).

Напомним, с 2017 года продажи е-ОСАГО стали обязательными для всех страховых компаний. В 2016 году, когда страховщики продавали электронные полисы ОСАГО в добровольном порядке, было продано более 330 тыс. таких страховок. С 1 июля по 31 декабря 2015 года, когда проект только стартовал, было куплено всего 56 тыс. электронных ОСАГО.