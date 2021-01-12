Баня на улице Горького в Уфе продана за 10,5 млн рублей

Уфимское МУП баня «Сауна» на аукционе 31 декабря продало трехэтажное здание на улице Горького, 77 общей площадью 1,25 тыс. кв. м, следует из сообщения на официальном сайте проведения торгов. Победителем аукциона стал Юрий Дернов из Аши (Челябинская область). Цена сделки — 10,49 млн руб. Начальная цена продажи составляла 10,18 млн руб.

Юрий Дернов сообщил “Ъ-Уфа”, что здание будет использоваться по назначению. Второй участник, ООО «Торговый дом «ЮВА» (принадлежит Виталию Юмукову), предлагал заплатить за здание начальную цену.

Здание бани продавалось с 2018 года. На первых двух торгах, назначенных на 4 октября и 30 октября 2018 года, баня выставлялась за 21,4 млн руб. На следующем аукционе 12 февраля 2020 года начальная цена объекта снизилась до 15,54 млн руб. Все торги не состоялись из-за отсутствия заявок.

Причиной продажи объекта, как сообщал “Ъ-Уфа”, было закрытие котельной, принадлежащей Уфимским инженерным сетям, а также низкий трафик посетителей. Вырученные от продажи средства МУП планировало направить на ремонт бани на улице Кольцевой, 68.

Майя Иванова