Продажи подержанных автомобилей выросли на 4,5% в Нижегородской области

По итогам 2020 года средняя стоимость легкового автомобиля с пробегом в Нижегородской области выросла на 5,7% к уровню предыдущего года и составила 280 тыс. руб., подсчитали эксперты «Авито Авто». Продажи подержанных автомобилей выросли в регионе на 4,5%.

Самыми продаваемыми марками в Нижегородской области оказались ВАЗ, KIA и Hyundai – их доли в общих продажах составили соответственно 24,7%, 6,8% и 6,5%. Средняя стоимость автомобиля ВАЗ составила 95 тыс. руб. (+1,1%), KIA – 515 тыс. руб. (+3%), Hyundai – 430 тыс. руб. (+4,9%). Самыми востребованными моделями легковых автомобилей стали LADA Kalina, KIA Rio и LADA Samara. Их средняя стоимость составила 159 тыс. руб. (-4,2%), 499 тыс. руб. (+1,8%) и 79 тыс. руб. (-7,1%) соответственно.

В среднем стоимость подержанного автомобиля в России, по данным «Авито», составила 290 тыс. руб. (+7%), продажи выросли на 7%.

Анастасия Еремина