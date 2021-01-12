Волгоградский облсуд решит, где рассмотрят уголовное дело в отношении районной судьи

Волгоградский областной суд решит вопрос, где будет рассматриваться уголовное дело в отношении бывшей судьи Дзержинского районного суда Волгограда Юлии Добрыниной.

Как сообщили в облсуде, дело 28 декабря прошлого года поступило по территориальной подсудности в Дзержинский районный суд Волгограда. Госпожа Добрынина обвиняется по ч.3 ст.30, ч.4 ст. 159 УК РФ («покушение на получение взятки»). Следствие считает, что судья пообещала жене волгоградского предпринимателя Владимира Зубкова за деньги помочь получить результаты строительно-технической экспертизы, которая позволит не сносить самовольно построенный гостиничный комплекс «Сосновый бор».

«Постановлением Дзержинского районного суда Волгограда от 30 декабря 2020 года удовлетворен самоотвод, заявленный судьей, в производство которого передано дело. Основанием для самоотвода послужил тот факт, что обвиняемая по данному уголовному делу ранее занимала должность председателя Дзержинского районного суда Волгограда»,— пояснили в Волгоградском облсуде.

Ходатайство об изменении территориальной подсудности в Волгоградский областной суд направляла Генеральная прокуратура РФ.

Сергей Петунин