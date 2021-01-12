Еще у 89 человек обнаружили коронавирус в Татарстане

За сутки в Татарстане выявили 89 новых случаев коронавируса. Один из них оказался завозным, остальные являются контактными. 30 человек доставлены в больницы, 59 лечатся на дому. Об этом говорится в сообщении оперштаба по борьбе с вирусом.

Среди заболевших — 43 человека старше 60 лет. 61 новый случай подтвержден в Казани, десять — в Набережных Челнах, четыре — в Зеленодольском районе, по два — в Лаишевском, Муслюмосквском, Пестречинском и Тукаевском, по одному — в Альметьевском, Буинском, Дрожжановском, Елабужском, Нижнекамском, Чистопольском.

«На 12 января в Татарстане зарегистрировано 14 362 случая COVID-19.Выздоровело за весь период 11 061, в том числе 20 за минувшие сутки», — отметили в штабе.

Подробнее о ситуации читайте в спецпроекте «Ъ-Казань»:«Как распространяется COVID-19 в Татарстане»

"Ъ-Казань"