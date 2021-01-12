Intercontinental Exchange выведет свое криптовалютное подразделение на биржу

Bakkt Holdings LLC, площадка для хранения и торговли цифровыми активами, запущенная в 2018 году Intercontinental Exchange (ICE), станет публичной компанией. Как говорится в пресс-релизе Bakkt, для этого она сольется с VPC Impact Acquisition Holdings — специализированной компанией по целевым слияниям и поглощениям (special purpose acquisition company, SPAC), которая уже котируется на NASDAQ. Новая компания получит название Bakkt Holdings Inc., будет котироваться на Нью-Йоркской фондовой бирже, а ее рыночная стоимость составит $2,1 млрд.

Bakkt была запущена два года назад гендиректором ICE Джефри Спречером и его женой Келли Леффлер, которая возглавила стартап. Изначально компания специализировалась на криптовалютных фьючерсах и опционах, которые набирали популярность в это время. Однако Bakkt не смогла одолеть конкурентов на этом рынке и в итоге решила перепрофилироваться: в прошлом году компания запустила собственный цифровой кошелек, в котором можно хранить не только криптовалюты, но и любые цифровые активы, включая баллы по программам лояльности клиентов или накопленные мили у авиакомпаний. В настоящий момент Bakkt поддерживает 30 спонсоров программ лояльности и более 200 продавцов подарочных карт. Кроме того, компания заключила сделку со Starbucks, которая позволяет пользователям сети кофеен пополнять свои карточки посетителя через платежную систему Bakkt Cash.

По данным Crunchbase, на текущий момент Bakkt привлекла $482,5 млн частных инвестиций. В результате выхода на биржу компания привлечет еще $532 млн наличных средств.

Кирилл Сарханянц