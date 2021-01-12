Панцирное плетение цепей: особенности и преимущества

Цепи – уникальное украшение. Оно изящно смотрится на женской шее, а мужчин делает более брутальными. Для разных целей выбирают разные виды плетений. На сегодняшний день ювелирный мир предлагает их богатое разнообразие. Одним из самых популярных считается «Панцирное» плетение цепочек, обладающее массой особенностей и преимуществ.



Внешне «Панцирная» вязка может напоминать «Якорную», но их отличие заключается в технологии создания. В обоих случаях звенья последовательно скрепляются, однако в первом варианте они находятся на одном уровне, плотно прилегая друг к другу и переходя в ровную линию. Процесс изготовления цепей плетения «Панцирь» относительно прост, поэтому они настолько широко распространены повсеместно. Их можно встретить в виде колье, браслета или декоративных элементов серёг и других аксессуаров.

Цепи плетения «Панцирь» практичны в связи с отсутствием выступающих угловатых частей. В них комфортно двигаться в течение дня и можно носить при любом ритме жизни. Благодаря своей плоскости и лаконичности украшение прекрасно подходит для сочетания с подвесками. Оно элегантно подчеркнёт линию шеи, отлично впишется в минималистичный образ, а для более яркого аутфита следует выбирать модели с крупными звеньями – ваш наряд станет необычным и неповторимым.

Плотность расположения звеньев придаёт невероятную прочность цепочке, она выдерживает любые воздействия, не деформируясь и оставаясь без дефектов. Надёжное сцепление деталей наделяет её стойкостью при длительной носке: её практически невозможно порвать. Ещё одной особенностью цепи плетения «Панцирь» является возможность придания украшению роскошного блеска путём алмазной огранки. Так она становится самостоятельным полноценным аксессуаром.

Стоимость цепей плетения «Панцирь» достаточно высока из-за большого веса изделия, поскольку для изготовления этого вида используются сплошные звенья, а не полые. Данное украшения – лучшее решение незабываемого долговечного подарка по особо важному случаю. Преподнеся такую цепочку близкому человеку, невозможно ошибиться, поскольку её дизайн универсален: он нравится всем и подходит каждому.

Отсутствие лишних деталей позволяет «Панцирному» плетению цепей оставаться на пике популярности. Оно великолепно сочетается с другими разновидностями, а также с прочими украшениями, идеально выступает в качестве базового украшения. Эти цепи актуальны вне времени, они идут к лицу и харизматичным мужчинам, и утончённым девушкам.