Вероника Кудерметова прошлась по украинкам

Одной из финалисток Abu Dhabi WTA Women's Tennis Open — проходящего в ОАЭ турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) с призовым фондом $565 тыс.— оказалась россиянка Вероника Кудерметова, которая в четвертьфинале и полуфинале обыграла двух представительниц Украины — пятую ракетку мира Элину Свитолину и Марту Костюк. Таким образом, 23-летняя теннисистка стала первой российской финалисткой на турнирах WTA с тех пор, как ровно год назад титул в китайском Шэньчжэне завоевала Екатерина Александрова. В решающем матче соперницей Кудерметовой будет десятая ракетка мира белоруска Арина Соболенко.

Если российские теннисисты в лице Даниила Медведева и Андрея Рублева в прошлом сезоне добились нескольких впечатляющих побед, то теннисистки, наоборот, своими результатами не баловали. Их единственным заметным успехом в одиночном разряде за весь 2020 год стал январский титул, завоеванный в Шэньчжэне первой ракеткой страны Екатериной Александровой. Правда, даже она не смогла завершить сезон хотя бы в первой тридцатке.

И вот наконец отечественная теннисистка снова дошла до решающей стадии состязания WTA. Это случилось на турнире, который впервые проходит в Абу-Даби, проводится при пустых трибунах и является единственным состязанием женского тура в январе, поскольку в ближайшие дни спортсменки отправляются в Австралию отбывать двухнедельный карантин, предписанный властями этой страны всем участникам перенесенного на февраль Australian Open. При этом сетка Abu Dhabi WTA Women's Tennis Open поначалу смотрелась весьма солидно. Кроме американки Софии Кенин (четвертая ракетка мира) в число сеяных там попали еще три игрока первой десятки — украинка Элина Свитолина (пятая), чешка Каролина Плишкова (шестая), которая во втором круге сенсационно уступила пробивавшейся в основную сетку через квалификацию 292-й ракетке мира россиянке Анастасии Гасановой, и белоруска Арина Соболенко (десятая).

В такой представительной компании Вероника Кудерметова, конечно, поначалу не входила в число фаворитов, хотя уверенная стартовая победа над эстонкой Анетт Контавейт говорила о том, что 23-летняя россиянка начинает год в хорошей форме.

От очень изящной теннисистки, обладающей сильной подачей и мощными плоскими ударами, давно ждут прорыва, благо на ее счету уже были победы над опасными соперницами, в том числе на турнирах Большого шлема.

Однако нестабильность, объясняющаяся очень тонкой и подвижной нервной системой, до сих пор не позволяла ей выдать яркую серию из нескольких хороших матчей.

К нынешнему сезону Вероника Кудерметова готовилась под руководством не только своего мужа и постоянного тренера Сергея Демехина, но и словака Владимира Платеника. Этот опытнейший специалист известен по работе со своей соотечественницей Доминикой Цибулковой, швейцаркой Белиндой Бенчич, россиянками Надеждой Петровой и Дарьей Касаткиной и несколькими другими спортсменками, в том числе своей нынешней основной подопечной, еще одной представительницей России Анной Блинковой. Платеник прекрасно знает женский тур и умеет добавить в игру новые нюансы. Поэтому вырванная на финише тай-брейка третьего сета четвертьфинальная победа Кудерметовой над Элиной Свитолиной, которая, в свою очередь, в предыдущем круге выдержала аналогичное испытание во встрече с Екатериной Александровой, не выглядела чем-то сверхъестественным.

В полуфинале соперницей Вероники Кудерметовой стала другая, не столь титулованная украинка — 18-летняя Марта Костюк, которая на данный момент находится в самом конце первой сотни. Тут тоже не обошлось без нервов, особенно на тай-брейке первой партии, когда Костюк имела сетбол при счете 6:5. Но в целом россиянка смотрелась убедительнее и в итоге победила за 1 час 29 минут — 7:6 (10:8), 6:4. Пятая подряд победа в Абу-Даби позволила Кудерметовой не только впервые выйти в финал турнира WTA, но и подняться на высшее за карьеру 36-е место в мировом рейтинге. В решающем матче ей предстоит сыграть с Ариной Соболенко, которая сейчас выглядит очень здорово и в полуфинале не оставила шансов обидчице Софии Кенин — гречанке Марии Саккари.

Евгений Федяков