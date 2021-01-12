В тепличных комплексах Ставрополья собрали более тысячи тонн овощей

К 11 января в тепличных комплексах Ставропольского края собрано более 1,2 тыс. т овощей, а именно 120 т огурцов, 1,1 тыс. т томатов и тонна других овощей. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства региона. Отмечается, что показатель на 2,7% больше, чем в ту же дату 2020 года.

«Производственные мощности теплиц овощезакрытого грунта в регионе за последние пять лет выросли в 3,3 раза, валовый сбор — в четыре раза. Общая площадь теплиц в крае составляет 237 гектаров»,— говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева