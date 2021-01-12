Большинство работающих южноуральцев ждет роста зарплаты в этом году

Большая часть работающих жителей Челябинской области, опрошенных Headhunter в рамках проведенного исследования, ожидают, что их зарплата вырастет в 2021 году. Самым популярным был ответ «Да, но не знаю, на сколько» - его выбрали 25% респондентов. Еще 18% ожидают роста более чем на 30%, каждый десятый уверен, что будет зарабатывать на 21-30% больше. 8% южноуральцев рассчитывают, что их доход вырастет на 11-20%. Каждый двадцатый ждет повышения на 5-10%. Еще 3% полагают. Что в этом году будут зарабатывать менее чем на 5% больше, чем в прошлом.

В свою очередь, 21% респондентов полагают, что в этом году их зарплата не вырастет. Чаще всего так отвечали представители сфер транспорта и логистики, рабочий персонал, реже всего – работники сферы искусства и масс-медиа.