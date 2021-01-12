На 30 улицах и магистралях в Петербурге модернизируют освещение

За прошлый год на 25 улицах в 12 районах Петербурга были установлены более 1,7 тыс. светильников. Как сообщили в Смольном, освещение реконструировали на Новоизмайловском проспекте и проспекте Энтузиастов, улицах Одоевского и Новостроек. В Петроградском районе модернизировали на Чкаловском проспекте, Ждановской улице, улице Подковырова, улице Подрезова, улице Полозова, Ижорской улице и Провиантской улице.

В текущем году подобные работы запланированы на 30 улицах и магистралях. В Смольном адреса не уточнили.