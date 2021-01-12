Гибель по неосторожности

В ночь на 12 января в Екатеринбурге во время пожара в девятиэтажном доме погибли восемь человек, включая семилетнего ребенка. Возгорание произошло в квартире на втором этаже, в которой проживала неблагополучная семья. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Сообщение о пожаре в жилом доме по Рассветной улице, 7 в микрорайоне ЖБИ в Екатеринбурге поступило около трех часов ночи, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. В момент прибытия спасателей горела квартира на втором этаже, а в подъезде по всем этажам было плотное задымление. Предполагаемой причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем жильцами одной из квартир.

Из дома были эвакуированы 90 человек, в том числе 9 детей; из них маски дыхательных аппаратов потребовались 52 жильцам. Эвакуированных временно разместили на базе гимназии №176. Позже губернатор Евгений Куйвашев поручил обеспечить пострадавших жильем из маневренного фонда.

Площадь пожара составила 30 кв. м, распространение огня за пределы квартиры спасатели не допустили. «В 3:50 пожар был локализован, в 4:06 открытое горение ликвидировано. В тушении пожара задействованы 9 единиц спецтехники, 30 человек личного состава. На месте пожара развернут оперативный штаб»,— подчеркнули в пресс-службе.

По предварительным данным, во время пожара от отравления угарным газом погибли восемь человек, проживавших на втором, пятом и девятом этажах.

Одна из погибших, Наталья 1982 года рождения, сообщила о происшествии в Twitter. «Я с ребенком взаперти. Квартира внизу горит, задыхаемся»,— писала женщина и просила подписчиков вызвать спасателей. Ее дочь Вера 2013 года рождения умерла по дороге в больницу.

Скончалась и хозяйка квартиры, в которой начался пожар, Лора 1976 года рождения. По данным портала Е1, ее 17-летний сын Артем был госпитализирован в детскую городскую клиническую больницу №9 с отравлением угарным газом и ожогами I и II степени коленной области и обеих стоп.

В пресс-службе свердловской прокуратуры сообщили, что в квартире Лоры использовались горелки, что и могло стать причиной возгорания.

Также в ней было обнаружено много окурков. Telegram-канал Baza со ссылкой на источник сообщил, что данная квартира из-за долгов была отключена от электричества, из-за чего ее жильцы были вынуждены пользоваться свечами.

Временно исполняющий полномочия главы Екатеринбурга Алексей Орлов отметил, что семья женщины, по предварительным данным, считалась неблагополучной. «К сожалению, трагедия произошла из-за неосторожного обращения с огнем в одной из квартир. В доме тепло не выключали. Сейчас обесточен только один подъезд, где произошел инцидент. Сейчас по линии соцполитики разбираемся, какую помощь можем оказать пострадавшим»,— добавил он. На оперативном совещании с городскими службами господин Орлов распорядился оказать семьям погибших материальную помощь.

Управление Следственного комитета России (СКР) по Свердловской области возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). В данный момент на месте происшествия работает усиленная следственно-оперативная группа в составе следователей районного отдела, отдела по расследованию особо важных дел, сотрудников отдела криминалистики регионального управления СКР, а также отдела криминалистического сопровождения следствия ГУК СКР.

«Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, тела умерших направлены для проведения судебно-медицинской экспертизы в целях выяснения давности и точной причины смерти. Также совместно с полицией и МЧС выясняются очаг и причина возгорания»,— отметили в пресс-службе ведомства.

Илья Смирнов, Екатеринбург