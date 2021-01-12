Обвиняемого в подготовке взрыва соцобъекта в Тамбове не выпустили из СИЗО

Тамбовский областной суд оставил в силе арест несовершеннолетнего, задержанного за подготовку к совершению теракта в областном центре. Об этом “Ъ-Черноземье” рассказали в суде.

Решение было принято при рассмотрении апелляционной жалобы защиты подростка, которого Ленинский райсуд Тамбова 25 декабря 2020 года заключил под стражу на два месяца. В ней адвокат просил изменить меру пресечения на домашний арест. Облсуд отказал в удовлетворении жалобы. Другие подробности дела в суде раскрывать не стали, сославшись на то, что его фигурант является несовершеннолетним.

Как рассказали “Ъ-Черноземье” в управлении СКР по Тамбовской области, подростку предъявлено обвинение в приготовлении к совершению теракта (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ). 23 декабря его задержали сотрудники ФСБ России. По версии следствия, молодой человек 2003 года рождения готовился сделать самодельное взрывное устройство и взорвать его на одном из социальных объектов Тамбова. Инструкцию по изготовлению бомбы он получил в интернете. В квартире, которую арендовал подросток, оперативники нашли химические вещества и инструменты для ее создания. Как считают в СКР, обвиняемый принадлежит к некой «деструктивной субкультуре».

Подробнее о расследовании возможного теракта в Тамбове читайте в материале «Ъ».

Сергей Толмачев