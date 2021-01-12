Турпоток на курорты Кубани во время новогодних праздников снизился вдвое к прошлому году

На курортах Краснодарского края в новогодние праздники отдохнули более 400 тыс. туристов, сообщила пресс-служба администрации края со ссылкой на губернатора Вениамина Кондратьева. Год назад глава региона сообщал, что во время новогодних каникул 2020 года курорты края посетили более 800 тыс. гостей.

По данным администрации края, в текущем году отели на черноморском побережье были заполнены на 70%. В предгорье и степной зоне – более чем на треть. «Для зимы это хороший показатель», – заявил глава края Вениамин Кондратьев. Участники рынка связывают снижение туристического потока с эпидемиологической ситуацией: из-за угрозы заражения коронавирусной инфекцией многие жители России во время новогодних праздников остались дома.

Анна Перова, Краснодар