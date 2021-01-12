Выручка «Магнита» в новогодние праздники выросла на 9,5%

Выручка розничной сети «Магнит» с 1 по 10 января 2021 года увеличилась на 9,5%. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Сопоставимые продажи за этот же период выросли на 6,3%, сопоставимый трафик сократился на 10,1%, однако LFL-чек увеличился сразу на 18,3%. Рост показателей «Магнит» связывает с увеличением спроса на продукты питания на фоне действия коронавирусных ограничений, а также с улучшением предложения для показателей.

В предновогодний период (17-31 декабря) выручка ритейлера увеличилась на 11,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сопоставимые продажи выросли на 8,9%, средний LFL-чек – на 18,2%. Самыми успешными для сети днями стали 30 и 31 декабря — на них пришлось 22% продаж за последние 14 дней. Более 20% объема всех проданных за последнюю неделю года игристых вин, подарочных косметических наборов, соков, напитков, водки, коньяка и тортов были реализованы 31 декабря 2020 года.

Всего с 17 по 31 декабря 2020 года «Магнит» продал 15 млн бутылок шампанского и вина (81% пришлось на российские марки), 23,5 тыс. тонн мандаринов, 14 млн упаковок шоколадных конфет, 2,5 млн банок икры, 6,3 млн тортов и пирожных, 17 млн пачек чая и кофе.

В целом, средний «новогодний» чек покупателя «Магнита» за последние две недели 2020 года составил 469 рублей.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, по итогам третьего квартала текущего года общая выручка торговой сети «Магнит» выросла по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года на 11,9% и составила 383,2 млрд руб. Чистая прибыль за этот же период составила 9,6 млрд руб., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 174,1%. Рентабельность чистой прибыли выросла с 1% в третьем квартале 2019 года до 2,5% в третьем квартале текущего года.

Алексей Белянин