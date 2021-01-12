В Норильске по делу о гибели людей из-за лавины задержан оперативный дежурный ЕДДС

В рамках расследования дела о гибели семьи из-за схода лавины в Норильске задержали оперативного дежурного единой диспетчерской службы (ЕДДС) администрации города. Следственный комитет РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудил еще одно уголовное дело по ч.3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть двух лиц), сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следователей, 30 декабря 2020 года сотрудники регионального центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России составили прогноз возможных ЧС и указали, что с 31 декабря по 11 января в горных районах края лавиноопасно. Также они сделали список рекомендуемых мер для органов местного самоуправления, в котором в том числе рекомендовалось организовать наблюдение за опасными территориями, замерять уровень снега, информировать жителей об угрозе. Прогноз был отправлен в ЕДДС города. Оперативный дежурный, получив информацию, не включил ее в оперативную сводку управления ГО и ЧС города.

«В результате его халатных действий население, глава администрации Норильска, структурные подразделения администрации города, иные органы и учреждения о лавинной опасности не предупреждены, превентивные мероприятия органами местного самоуправления на территории Красноярского края не приняты»,— говорится в сообщении.

Инцидент произошел 9 января. Сообщение о сходе лавины в районе горнолыжного курорта «Гора Отдельная» поступило спасателям в 00:30 по местному времени. Снегом засыпало четыре строения, в двух из которых находились люди. Из-под завалов извлекли тела погибших 45-летнего мужчины, 38-летней женщины и ее полуторагодовалого ребенка. Также обнаружили 14-летнего подростка, которого с тяжелыми травмами доставили в больницу. По информации СК РФ, дом, который засыпало снегом, был построен главой семейства без каких-либо разрешительных документов.

Екатерина Лукашевич