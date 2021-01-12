Склад, учебный корпус и участок СПЗ хотят продать за 113 млн рублей

В феврале текущего года в Самаре пройдут торги по продаже еще двух построек ОАО «Самарский подшипниковый завод» и земли под ними. Их планируется реализовать за 113,4 млн руб. Информация об этом содержится в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

В частности, выставлены на продажу одним лотом земельный участок площадью более 2,6 тыс. кв. м, контора склада (3,87 тыс. кв. м) и учебный корпус (3,53 тыс. кв. м). Аукцион пройдет 26 февраля.

Самарский подшипниковый завод признали банкротом и открыли конкурное производство в 2018 году. С иском о несостоятельности организации в суд обратилось АО «Самарский подшипниковый завод» ООО «ЧМЗ-Урал» из-за долга в размере около 2 млн руб. С предприятия уволили большую часть сотрудников, не выплатив им часть заработной платы, из-за чего в ситуацию вмешались губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и областная прокуратура. Примерно тогда же областные власти объявили, что производство СПЗ перейдет в новую структуру — АО «Самарский подшипниковый завод — 9». Однако позже оно тоже вступило в процедуру банкротства из-за долгов основного предприятия.

Георгий Портнов