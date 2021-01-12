В Астраханской области задержали подростков за попытку сбыта наркотиков

В Астраханской области сотрудники полиции задержали двух 17-летних подростков, которые покупали наркотики для сбыта путем размещения их в тайниках-закладках. Об этом сообщили в УМВД по региону.

Как уточнили в ведомстве, юношей задержали, когда они извлекли сверток, заложенный в тайник в одном из сел Приволжского района области. По заключению специалистов внутри находился наркотик, так называемая «соль», общей массой более 29 г, что является крупным размером. Запрещенное вещество подростки, предположительно, приобрели через интернет якобы для дальнейшей реализации уже в разовых дозах путем закладок в тайники.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту попытки сбыта наркотиков в крупном размере.

Мария Шахрай