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Больницы Свердловской области получили 104 автомобиля повышенной проходимости

В Свердловской области 50 больниц получили 104 автомобиля Lada Granta и «УАЗ Патриот» для оказания первичной медико-санитарной помощи, сообщил департамент информационной политики региона. Планируется, что транспорт улучшит работу амбулаторно-поликлинического звена, особенно при обслуживании удаленных населенных пунктов.

В частности, по четыре автомобиля получили Артемовская и Сысертская центральные районные больницы (ЦРБ), уточняется в сообщении. «Мы планируем использовать полученный транспорт для доставки лекарств пациентам с ковидом, для транспортировки биологических материалов и самое главное — для выездов медперсонала к пациентам», — сказал главврач Сысертской ЦРБ Рифать Янгуразов.

Автомобили поступят в распоряжение персонала после решения юридических вопросов. Сейчас транспорт проходит регистрацию.

Напомним, в ноябре больницы 18-ти муниципалитетов Свердловской области получили 28 новых автомобилей скорой помощи класса B.

Михаил Мананников


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